У вихідні, 4-5 липня, в західних, північних, Вінницькій та Одеській областях та Києві очікуються грози. На решті території України - спека.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр.

У суботу, 4 липня, окрім гроз, в західних, північних, Вінницькій областях і на Одещині прогнозуються град та шквали 15-20 м/с.

На заході вдень повітря прогріється до +28 градусів, а в східних областях до + 38 градусів.

У центральному районі буде переважно сухо. Денна температура повітря складе 30-37 градусів вище нуля.

На півночі країни буде прохолодніше, вдень – 26-31 градус тепла. На півдні очікується спека: температура повітря вдень місцями підніметься до +38 градусів.

У неділю, 5 липня, в більшості західних і центральних областях також очікуються дощі. Максимальна температура повітря на заході вдень очікується +28 градусів. На сході – температура повітря 34-38 градусів вище нуля.

У центральних областях очікуються дощі з грозами, сухо буде тільки в Дніпропетровській області. Вдень стовпчики термометрів покажуть 30-37 градусів тепла.

На півночі температура повітря до +31 градуса. У південних областях повітря прогріється до +38 градусів.