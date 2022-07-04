Сьогодні, 4 липня, в Україні спостерігатиметься сонячна та спекотна погода. Температура повітря подекуди сягатиме 36°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вдень температура повітря підніметься до +28…+32 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +13…+16. Винятком є Закарпатська область – там буде значно спекотніше; вдень температура повітря буде від +34 до +36°C, вночі – +16..+18 градусів.

У центрі і на півночі стовпчики термометрів вдень покажуть +29…+32 градуси, вночі мінімальна температура повітря буде +15 – +18°C.

На сході України вдень прогнозують від +29 до +33 градуси. Вночі буде 14…17.

На Півдні денна температура становитиме +29…+32 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +15…+18°C.

По всій території України буде хмарно з проясненням і без опадів. Лише у Миколаївській і Одеській областях вночі можливий дощ.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +30…+32. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +16 градусів.