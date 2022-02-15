Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході України температура вдень коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -2 до -6 градусів.
У центрі України температура вдень коливатиметься від 5°C до 7°C вдень, і -3..-6°C вночі.
На півночі країни температура буде від 2 до 6 градусів вдень і -4..-8°C вночі.
На сході країни удень температура коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла, вночі – від -3°C до -12°C.
На півдні – хмарно з проясненням, температура коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла удень, а вночі – від -1 до -6 градусів морозу.
У Києві вдень температура коливатиметься до 5 до 7 градусів тепла, вночі – від -4 до -6°C.
По всій країні не буде значних опадів і хмарно з проясненнями (лише у Закарпатті вдень дощитиме), вітер – 5-10 м/с.
- Нагадаємо, 14 грудня в Україні було сонячно та без опадів, вночі були морози, а вдень температура була вище нуля.