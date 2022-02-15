15 лютого 2022 року по всій території Україні буде хмарно з проясненнями, вдень – температура вище нуля; вночі будуть морози.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -2 до -6 градусів.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 5°C до 7°C вдень, і -3..-6°C вночі.

На півночі країни температура буде від 2 до 6 градусів вдень і -4..-8°C вночі.

На сході країни удень температура коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла, вночі – від -3°C до -12°C.

На півдні – хмарно з проясненням, температура коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла удень, а вночі – від -1 до -6 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 5 до 7 градусів тепла, вночі – від -4 до -6°C.

По всій країні не буде значних опадів і хмарно з проясненнями (лише у Закарпатті вдень дощитиме), вітер – 5-10 м/с.