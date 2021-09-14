Сьогодні, 14 вересня, на більшій території України опади не прогнозуються.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощитиме лише у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

За словами синоптикині Наталки Діденко Україну 14 вересня перетинатимуть атмосферні фронти.

“Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме”,

– сказала синоптикиня.

Крім того, в період з 13 по 15 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.