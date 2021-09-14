Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощитиме лише у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
За словами синоптикині Наталки Діденко Україну 14 вересня перетинатимуть атмосферні фронти.
“Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме”,
– сказала синоптикиня.
Крім того, в період з 13 по 15 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- У неділю, 12 вересня, в Україні прогнозувався теплий осінній день. Помірні опади очікувалися лише у Криму.