Сьогодні, 12 серпня, у південно-східній частині України прогнозують грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Невеликі дощі можливі у Харківській, Донецькій і Луганській областях, а також у Криму. На решті території без опадів.

У західних регіонах температура повітря коливатиметься від +24 °C до +27 °C. У центральних та північних областях – від +25 °C +28 °C.

На сході та півдні країни очікується до +30 °C.

У Києві сьогодні прогнозують незначну хмарність. Температура повітря вночі +14 °C, вдень +26 °C.