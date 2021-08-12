Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Невеликі дощі можливі у Харківській, Донецькій і Луганській областях, а також у Криму. На решті території без опадів.
У західних регіонах температура повітря коливатиметься від +24 °C до +27 °C. У центральних та північних областях – від +25 °C +28 °C.
На сході та півдні країни очікується до +30 °C.
У Києві сьогодні прогнозують незначну хмарність. Температура повітря вночі +14 °C, вдень +26 °C.
- Вдень 11 серпня у південно-східній частині України прогнозували грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.