1 листопада погода в Україні переважно буде теплою і сухою. Проте у деяких південних областях можливі опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, східних та центральних областях температура повітря коливатиметься від +11 °C до +14 °C. А на Півдні буде ще трохи тепліше – до +16 °C.

У Київській області прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +1-4 °C, вдень +10-13 °C.

Крім того, у західних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

2 листопада на частині території України очікуються дощі.