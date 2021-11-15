Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі від +3 °C до -2 °C, у східних областях до – 6 °C; вдень від +2 °C до +7 °C, на Закарпатті та у південній частині країні буде найтепліше +6-11 °C.

На Київщині сьогодні без опадів, вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від +3 °C до -2 °C, вдень +2-7 °C; у Києві вночі +1-3 °C, вдень від +4 °C до +6 °C.