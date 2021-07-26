Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Територія України перебуватиме у полі підвищеного тиску, тобто погоду формуватиме антициклон. У західних та північних областях температура коливатиметься від +26 °C до +29 °C. У Центрі, на Сході та Півдні буде найспекотніше – +30-32 °C.
26-27 липня у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 25 липня в Україні опади не прогнозувалися, температура – від +26 °C до +31 °C.