Погода в Україні у п'ятницю, 10 грудня, буде прохолодною. На заході країни прогнозують дощ з снігом, а також дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Частину України накриє туман. У західних регіонах та на півночі країни буде ожеледиця.

У більшості західних областей прогнозують сніг та мокрий сніг. Буде хмарна погода, а в більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, тобто жовтий.

У інших регіонах України погода буде сонячною. Там середня температура повітря становитиме +6…+12 градусів. Найтепліше буде на півдні країни – +11…+14 градусів. Проте вночі та вранці 10 грудня у більшості областей країни туман, видимість становитиме всього 200-500 метрів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1…+6, вдень +4…+9.

У західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 0…+5.

У Києві серйозних опадів не прогнозують. У столиці буде хмарно. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2…+4, вдень +6…+8.