Сьогодні холодний атмосферний фронт продовжить просуватися територією України, і досягне південно-східних областей та принесе туди опади та зниження температури.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В той же час із заходу вже почне поширювати свій вплив потужний антициклон GAYA, тим самим ніби витісняючи із нашої території фронтальні системи та опади. Але такі синоптичні процеси будуть супроводжуватися поривчастим північно-західним вітром.

У західних та північних областях у четвер місцями прогнозується невеликий дощ, на решті території помірні дощі, в окремих районах грози.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 9-14°, вдень 13-18°; на півдні та сході країни вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У Києві 2 вересня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 15°.