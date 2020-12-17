Найближчої ночі і вранці, в п'ятницю, 18 грудня, в західних, північних і центральних областях - туман.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Вночі та вранці 18 грудня в західних, північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності)”, – йдеться в повідомленні.

Аналогічні погодні умови прогнозуються для Києва і області: увечері 17 грудня, вночі та вранці 18 грудня туман, видимість 200-500 метрів.

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що високий атмосферний тиск охопив більшість країн Європи. Тому завтра, 18 грудня, опадів на континенті буде мало.

“Тільки над Великою Британією, на скандинавському узбережжі, поблизу Балтії і над Середземномор’ям очікуються вологі вогнища. П’ятниця в Україні також буде без опадів. Періодичні тумани з погіршенням видимості до 200-500 метрів”, – повідомила Діденко.

Температура повітря протягом доби передбачається в межах від -2° до +3°. У південній частині та на заході України буде тепліше, +2°… +6°.

Свіжою очікується погода на північному сході – Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині. Максимальна температура повітря не перевищить 0°… -3°.

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1°… +3°.

У суботу погода в Україні істотно не зміниться. 22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня стане більше опадів.