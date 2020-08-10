Сьогодні у Києві синоптики прогнозують грозу, зливи та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє пресслужба Київської державної адміністрації.

Очікуються пориви вітру 18-24 м/c, можливий град.

У зв’язку з цим Гідрослужба КК “Київавтодор” працює у посиленому режимі.

“Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди”, – наголосили у “Київавтодорі”.

У Комунальній корпорації закликали водіїв бути обачними на дорогах.