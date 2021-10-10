У неділю в Україні буде сонячно, проте вітряно

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, у більшості регіонів швидкість вітру становитиме 5-10 м/c, на півдні та сході – 7-12 м/c.
У неділю також буде без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.
У Києві у неділю буде сухо. Невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.
- Напередодні у Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували -2 °С.