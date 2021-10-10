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У неділю в Україні буде сонячно, проте вітряно

У неділю, 10 жовтня, в Україні прогнозують сонячну, проте вітряну погоду.

Неділя, 10 жовтня 2021, 08:52

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у більшості регіонів швидкість вітру становитиме 5-10 м/c, на півдні та сході – 7-12 м/c.

У неділю також буде без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

У Києві у неділю буде сухо. Невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

  • Напередодні у Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували -2 °С.
Теги: вітер, мороз, погода, прогноз погоди

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