У неділю в Україні буде сонячно, проте вітряно

У неділю, 10 жовтня, в Україні прогнозують сонячну, проте вітряну погоду.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у більшості регіонів швидкість вітру становитиме 5-10 м/c, на півдні та сході – 7-12 м/c.

У неділю також буде без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

У Києві у неділю буде сухо. Невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.