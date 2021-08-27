У п’ятницю, 27 серпня, в більшості областей України очікуються дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Атмосферні фронти продовжують поволі просуватися через територію України, і тим самим спричинюючи у різних областях дощі, подекуди з грозами. У західних та більшості північних областей наразі панує прохолодна повітряна маса, натомість південний схід ще відчуває справжню літню спеку.

У п’ятницю в більшості областей України очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних нарямків, 3-8 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сьогодні прогнозується на рівні 8-13° вночі, 18-23° – вдень. На решті території вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°, на південному сході країни до 30°.