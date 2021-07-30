У п’ятницю, 30 липня, на сході та півдні України очікуються дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Нестійкий характер погоди з грозовими дощами утримається ще найближчої ночі в більшості областей України, а також вдень по Лівобережжю. Проте з заходу вже поширюватиме свій вплив антициклон, що спричинить суху погоду в денні години на Правобережжі України”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у п’ятницю вночі в Україні, крім західних областей, вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°, у південних областях до 34°.

У Києві вночі місцями невеликий короткочасний дощ та гроза, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується на рівні 15-20°, вдень – 26-31°.