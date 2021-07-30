Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
“Нестійкий характер погоди з грозовими дощами утримається ще найближчої ночі в більшості областей України, а також вдень по Лівобережжю. Проте з заходу вже поширюватиме свій вплив антициклон, що спричинить суху погоду в денні години на Правобережжі України”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, у п’ятницю вночі в Україні, крім західних областей, вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°, у південних областях до 34°.
У Києві вночі місцями невеликий короткочасний дощ та гроза, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується на рівні 15-20°, вдень – 26-31°.
- Минулого місяця у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.