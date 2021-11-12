У п’ятницю в Україні буде без опадів, вночі прогнозують морози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці у західних та південних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатському регіоні до 5° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до 13°.

У Києві 12 листопада також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі прогнозується на рівні 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.