Сьогодні значна частина території України буде перебувати під впливом поля зниженого атмосферного тиску, крім південного сходу, де пануватиме антициклон AFRA.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У зв’язку з цим висока ймовірність локальних грозових дощів все ще зберігається. Подекуди грози можуть супроводжуватись випадінням граду та шквалистим посиленням вітру.

Зокрема, у п’ятницю в Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, вночі місцями – грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі.

Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 15-20°, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 23-28°, на решті території 27-32°.

У Києві 2 липня очікується короткочасний дощ та гроза, вдень подекуди можливий град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 23-28°.