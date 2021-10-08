У п’ятницю, 8 жовтня, в Україні прогнозується суха, але вітряна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Висотний антициклон Lioba продовжує забезпечувати спокійну та малохмарну погоду в України, тому до неділі опадів не прогнозується.

Особливість п’ятниці полягатиме у тому, що антициклон дещо змінить своє положення та конфігурацію і вітер стане переважати з північного сходу, тобто почне надходити прохолодніша повітряна маса. Особливо це буде відчутно вночі, коли у деяких регіонах стовпчики термометрів вже опускатимуться нижче 0°.

8 жовтня в Україні очікується невелика хмарність.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині та місцями у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

У Києві у п’ятницю вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі очікується 1-3° тепла, вдень – 11-13°.