Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Без опадів, лише у південних областях вночі місцями невеликий дощ.
У західних, східних та Вінницькій областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер південно-західний, на півдні та сході країни – північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях до 5° морозу, у південній частині 3-8° тепла; вдень в Україні 10-15°.
У Києві також без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується від 3 тепла до 1° морозу (у Києві 2-4° тепла), вдень 12-14° тепла.
- 9 жовтня у Закарпатській області, на горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували -9 °С.