У п’ятницю, 15 жовтня, в Україні прогнозують сонячну погоду, можливі заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Без опадів, лише у південних областях вночі місцями невеликий дощ.

У західних, східних та Вінницькій областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-західний, на півдні та сході країни – північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях до 5° морозу, у південній частині 3-8° тепла; вдень в Україні 10-15°.

У Києві також без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується від 3 тепла до 1° морозу (у Києві 2-4° тепла), вдень 12-14° тепла.