Сьогодні в Україні переважатиме антициклон Rosamunde, тому погода очікується без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В нічні та ранкові години на заході, півночі та у центрі країни спостерігатимуться тумани, видимість може бути погіршеною до 300-500 м.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується 3-8° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті від 1° тепла до 4° морозу; вдень 10-15° тепла, на заході країни до 18°.

У Києві без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.