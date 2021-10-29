Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
В нічні та ранкові години на заході, півночі та у центрі країни спостерігатимуться тумани, видимість може бути погіршеною до 300-500 м.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується 3-8° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті від 1° тепла до 4° морозу; вдень 10-15° тепла, на заході країни до 18°.
У Києві без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.
- 26 жовтня в Україні була суха та малохмарна погода, температура повітря трохи підвищилася до +14 °C.