Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту людей з інвалідністю у Facebook.
Золоті медалі отримали:
- Єлизавета Топчанюк —велогонка на дистанцію 1000 метрів;
- Катерина Янчук — куміте;
- Олександр Махно — куміте;
- Олександр Черняєв — ката;
- Ілля Султанов — плавання, 50 метрів стилем батерфляй; чоловіча естафета з плавання 4 х 1000 метрів.
“А ще національна збірна команда з футболу розтрощила команду Єгипту з рахунком 5:0!”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що Паралімпіада-2022 у Пекіні для України завершилася другою сходинкою в рейтингу. Українці вибороли 29 медалей з особистим абсолютним рекордом.