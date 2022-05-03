Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту людей з інвалідністю у Facebook.

Золоті медалі отримали:

  • Єлизавета Топчанюк —велогонка на дистанцію 1000 метрів;
  • Катерина Янчук — куміте;
  • Олександр Махно — куміте;
  • Олександр Черняєв — ката;
  • Ілля Султанов — плавання, 50 метрів стилем батерфляй; чоловіча естафета з плавання 4 х 1000 метрів.

“А ще національна збірна команда з футболу розтрощила команду Єгипту з рахунком 5:0!”, — йдеться у повідомленні.