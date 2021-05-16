У понеділок, 17 травня, в Україну прийде циклон, який принесе дощі з грозами і зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вдень опади очікуються у північних, центральних областях, також на Одещині та Миколаївщині.

“Східна частина та більшість західних областей завтра потраплять у переважно суху погоду. Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини – зелена смуга на мапі 2. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +17-22 °C”, – зазначає синоптикиня.

У східній частині, південних областях, окрім Одещини, на Дніпропетровщині та Сумщині температурний показник коливатиметься від +23 °C до +29 °C.

У Києві завтра буде дощ і невелике похолодання, вдень +18-20 °C.