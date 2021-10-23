У суботу, 23 жовтня, погода в Україні погіршиться: температура повітря знизиться, подекуди можливі дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу. Сьогодні, це холодне повітря досягне України та спричинить зниження температури на 5-7 градусів у порівнянні із п’ятницею.

У східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях часом накрапатиме невеликий дощ, на решті території опадів не буде.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині буде найбільш вітряно.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; на півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°.

В Карпатах часом невеликий мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-7° тепла, вдень 11-14°.