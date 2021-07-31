Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Зазначається, що у наступні три доби в більшості областей України ще утримається спекотний характер погоди, лише захід у понеділок вже відчує певну свіжість з Атлантики.
Протягом суботи на територію країни впливатиме антициклон, лише східні області будуть прощатися з одним фронтом, а вдень західні вже зустрічатимуть інший, тому в деяких регіонах буде більше хмар та короткочасні дощі.
Зокрема, сьогодні у східних, Дніпропетровській та Запорізькій, вдень і в більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих районах прогнозується град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 13-19°, на півдні країни до 23°; вдень 26-33°.
- Минулого місяця у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.