У суботу, 31 липня, в деяких регіонах України пройдуть дощі, тож спека трохи спаде.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що у наступні три доби в більшості областей України ще утримається спекотний характер погоди, лише захід у понеділок вже відчує певну свіжість з Атлантики.

Протягом суботи на територію країни впливатиме антициклон, лише східні області будуть прощатися з одним фронтом, а вдень західні вже зустрічатимуть інший, тому в деяких регіонах буде більше хмар та короткочасні дощі.

Зокрема, сьогодні у східних, Дніпропетровській та Запорізькій, вдень і в більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих районах прогнозується град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 13-19°, на півдні країни до 23°; вдень 26-33°.