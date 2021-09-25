У суботу, 25 вересня, в більшості областей Україні очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Останні вихідні вересня обіцяють бути із кращою погодою, ніж була протягом тижня.

Сьогодні в більшості областей, крім південно-західної частини, пройдуть невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, у суботу на заході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 6-12°, вдень 11-18°, на Закарпатті та півдні країни близько 20°.

У Києві 25 вересня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень також мороситиме дощ, але місцями.

Температура вночі очікується в межах 7-10°, вдень 12-15°.

Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.