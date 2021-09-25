Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Останні вихідні вересня обіцяють бути із кращою погодою, ніж була протягом тижня.
Сьогодні в більшості областей, крім південно-західної частини, пройдуть невеликі дощі.
Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, у суботу на заході окремі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 6-12°, вдень 11-18°, на Закарпатті та півдні країни близько 20°.
У Києві 25 вересня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень також мороситиме дощ, але місцями.
Температура вночі очікується в межах 7-10°, вдень 12-15°.
Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.
- У Чернівецькій області випав перший сніг, який вкрив гору Томнатик, розташовану на хребті Томнатикул, гірському масиві Ялочиворські гори.