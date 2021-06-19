Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, зі сходу впливатиме антициклон у поєднанні з теплом із центральної Азії, тобто у північно-східних областях переважно суха та спекотна погода. Але з південного заходу позиції буде утримувати поле зниженого тиску, тому там атмосфера ще залишається нестійкою і це означає, що подекуди зберігається ймовірність короткочасних дощів та окремих гроз.

Зокрема, найближчої доби в Карпатах та на Прикарпатті, у південній частині та центральних областях місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території переважно без опадів.

Вдень у східних областях прогнозуються окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в межах 13-18°, вдень 25-30°.

У Києві у суботу очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер східний 7-10 м/с. Температура повітря вночі очікується на рівні 16-18°, вдень 27-29°. Вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі, грози вдень без опадів.