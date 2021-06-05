Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями з грозами пройдуть у східних областях України.
Температура повітря вночі очікується на рівні 8-14°, вдень 17-23°.
Вітер північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний, 7-12 м/с.
У Києві 5 червня прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується 11-13°, вдень 20-22°.
- У п’ятницю, 4 червня, в східних та деяких південних регіонах України прогнозувалися дощі з грозами.