У суботу, 5 червня, в деяких областях України очікуються дощі.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями з грозами пройдуть у східних областях України.

Температура повітря вночі очікується на рівні 8-14°, вдень 17-23°.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 5 червня прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується 11-13°, вдень 20-22°.