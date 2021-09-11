Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Попри те, що початок тижня видався холодним, вихідні обіцяють бути теплими та сонячними.
Такі погодні умови продовжують забезпечувати поле високого атмосферного тиску, і лише з понеділка почне змінюватися синоптична ситуація, тиск знизиться, побільшає хмарності і у певні області країни завітають короткочасні дощі.
У суботу в Україні переважно без опадів.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 8-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 22-27°.
У столиці 11 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий.
Температура вночі очікується в межах 11-13°, вдень 24-26°.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.