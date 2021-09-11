Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Попри те, що початок тижня видався холодним, вихідні обіцяють бути теплими та сонячними.

Такі погодні умови продовжують забезпечувати поле високого атмосферного тиску, і лише з понеділка почне змінюватися синоптична ситуація, тиск знизиться, побільшає хмарності і у певні області країни завітають короткочасні дощі.

У суботу в Україні переважно без опадів.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 8-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 22-27°.

У столиці 11 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Температура вночі очікується в межах 11-13°, вдень 24-26°.

  • Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.