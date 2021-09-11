У суботу, 11 вересня, в Україні очікується тепла погода без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Попри те, що початок тижня видався холодним, вихідні обіцяють бути теплими та сонячними.

Такі погодні умови продовжують забезпечувати поле високого атмосферного тиску, і лише з понеділка почне змінюватися синоптична ситуація, тиск знизиться, побільшає хмарності і у певні області країни завітають короткочасні дощі.

У суботу в Україні переважно без опадів.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 8-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 22-27°.

У столиці 11 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Температура вночі очікується в межах 11-13°, вдень 24-26°.