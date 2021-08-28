У суботу, 28 серпня, в Україні пануватиме погода без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 26-31°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Київській областях очікується помірний дощ, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ.

Зазначається, що місцями можливі грози. На решті території без опадів.

В денні години у більшісті областей пануватиме погода без опадів, частіше з’являтиметься сонце та будуть доволі комфортні значення температури.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, східній та північно-східній частинах країни прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 26-31°, у західних та північних областях 20-25°.