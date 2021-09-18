У суботу в Україні похолоднішає, очікуються дощі

У суботу, 18 вересня, температура повітря в Україні почне знижуватись. Також очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у суботу в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози та посилення вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 10-17°, вдень у західних та північних областях 12-19°, на решті території 18-24°.

У Києві вночі та вдень прогнозується дощ, подекуди гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.