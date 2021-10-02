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У суботу в Україні прогнозується суха та тепла погода

У суботу, 2 жовтня, в Україні прогнозується суха та тепла погода. Вночі можливі заморозки.

Субота, 2 жовтня 2021, 07:54

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Початок жовтня принесе для більшості українців спокійну осінню погоду, буде більше прояснень, але ночі із заморозками.

Забезпечує такі погодні умови антицинлон з північного сходу, тому напрямок вітру переважатиме із південного сходу, помірних швидкостей, тому дискомфорту він не завдаватиме.

У суботу в Україні без опадів, лише на Волині, Рівненщині та Львівщині місцями можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 1-8° тепла, в Україні, крім крайнього заходу та півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3°.

Температура вдень очікується в межах 11-16° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 17-20°.

  • Середня температура і кількість опадів в Україні в жовтні очікуються в межах норми.
Теги: погода в Україні, погода, Укргідрометцентр

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