У суботу в Україні прогнозується суха та тепла погода

У суботу, 2 жовтня, в Україні прогнозується суха та тепла погода. Вночі можливі заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Початок жовтня принесе для більшості українців спокійну осінню погоду, буде більше прояснень, але ночі із заморозками.

Забезпечує такі погодні умови антицинлон з північного сходу, тому напрямок вітру переважатиме із південного сходу, помірних швидкостей, тому дискомфорту він не завдаватиме.

У суботу в Україні без опадів, лише на Волині, Рівненщині та Львівщині місцями можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 1-8° тепла, в Україні, крім крайнього заходу та півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3°.

Температура вдень очікується в межах 11-16° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 17-20°.