У вихідні, 22 - 24 серпня, частина України накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 22 серпня, на більшій частині України очікується мінлива хмарність без опадів. Дощі ж пройдуть в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Температура повітря вдень коливатиметься від +24 … + 30.

У Києві без опадів. Удень +24 … + 26. Вночі +16 … + 18.

У неділю, 23 серпня, дощі з грозами прогнозують на території західних областей. Температура повітря вдень очікується + 24 … + 31.

У Києві температура повітря підніметься до +26 … + 28 градусів, а вночі до +12 … + 14.

У понеділок, 24 серпня, дощі також очікуються на території західних областей. Температура повітря вдень складе + 22 … + 31.

У Києві в День Незалежності очікується до + 24 … + 26 градусів, а вночі до +15 … + 17 градусів.