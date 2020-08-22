Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У суботу, 22 серпня, на більшій частині України очікується мінлива хмарність без опадів. Дощі ж пройдуть в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.
Температура повітря вдень коливатиметься від +24 … + 30.
У Києві без опадів. Удень +24 … + 26. Вночі +16 … + 18.
У неділю, 23 серпня, дощі з грозами прогнозують на території західних областей. Температура повітря вдень очікується + 24 … + 31.
У Києві температура повітря підніметься до +26 … + 28 градусів, а вночі до +12 … + 14.
У понеділок, 24 серпня, дощі також очікуються на території західних областей. Температура повітря вдень складе + 22 … + 31.
У Києві в День Незалежності очікується до + 24 … + 26 градусів, а вночі до +15 … + 17 градусів.
- У серпні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 19−24 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.