Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У суботу, 15 серпня, в більшості областей України без опадів і сонячно. А у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях прогнозуються дощі.
Температура повітря вдень складе від +20 до +29 градусів, а вночі від +9 до +14.
У Києві буде хмарно, температура повітря вдень підвищиться до + 21-+23, а вночі – + 11-+13 градусів.
У неділю, 16 серпня, на території західних областей синоптики також прогнозують дощі з грозами.
Температура повітря очікується вдень від +20 до +26, вночі – +9-+14 градусів.
У Києві температура повітря підніметься до +25-+27, а вночі – до +11-+13.
- У серпні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 19−24 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.