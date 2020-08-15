У вихідні, 15-16 серпня, на території України прогнозується не спекотна погода, а в західних областях очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 15 серпня, в більшості областей України без опадів і сонячно. А у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях прогнозуються дощі.

Температура повітря вдень складе від +20 до +29 градусів, а вночі від +9 до +14.

У Києві буде хмарно, температура повітря вдень підвищиться до + 21-+23, а вночі – + 11-+13 градусів.

У неділю, 16 серпня, на території західних областей синоптики також прогнозують дощі з грозами.

Температура повітря очікується вдень від +20 до +26, вночі – +9-+14 градусів.

У Києві температура повітря підніметься до +25-+27, а вночі – до +11-+13.