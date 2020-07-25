Covid-19 Україна

оновлено 25.07.2020 о 08:02

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У вихідні на заході України очікуються дощі

У вихідні, 25 і 26 липня, в Україні очікується тепла погода, а в деяких областях пройдуть дощі.

Субота, 25 липня 2020, 08:38

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 25 липня, дощі очікуються в західних областях. Температура повітря підвищиться до 31-33 градуси тепла.

У Києві очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень прогнозується до 26-28 градусів тепла, а вночі 15-17.

У неділю, 26 липня, дощі пройдуть на заході країни, а також в Сумській і Чернігівській області. Температура повітря на заході прогнозується 24-26 градусів тепла, на півдні – 31-33 градуси, а вночі 12-14.

У Києві очікується дощ з грозою. Температура повітря підніметься до 26-28 градусів тепла, а вночі 15-17.

Теги: дощ, погода в Україні, погода, прогноз погоди

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