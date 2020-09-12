Covid-19 Україна

оновлено 12.09.2020 о 07:02

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07:28 Сухо і тепло: прогноз погоди на 11 вересня

У вихідні по всій Україні очікується суха та сонячна погода

У вихідні, 12 і 13 вересня, по всій Україні очікується суха і сонячна погода.

Субота, 12 вересня 2020, 07:30

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 12 вересня, на заході країни вдень температура повітря очікується на рівні 21-25 градусів тепла, а вночі – + 6-10 градусів.

На півночі країни днем прогнозується 20-23 градусів тепла, вночі – + 6-11 градусів. У східних областях та в центрі країни днем температура повітря підвищиться до 22-26 градусів тепла, вночі – + 6-10. На півдні вдень буде 25-29 градусів тепла, вночі – + 11- + 18.

У Києві температура повітря в суботу вдень підвищиться до 21-23 градусів тепла, вночі – до + 9-11.

У неділю, 13 вересня, на території західних областей днем температура очікується + 22-+28, вночі – 11-13. У центральних областях – 23-27 градусів тепла, вночі – до + 6-10.

На півночі температура повітря прогнозується на рівні + 22- + 26 вдень і + 7- + 11 вночі. На сході України вдень очікується + 25-28 градусів, вночі – + 9-15 градусів. У південних областях вдень температура підніметься до 25-29 градусів тепла, а вночі складе + 11-17.

У Києві температура повітря в неділю очікується на рівні 24-26 градусів тепла, а вночі – + 9-11.

  • У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14–19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.
Теги: погода, прогноз погоди, Синоптик, сухо, тепло

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