У вихідні по всій Україні очікується суха та сонячна погода

У вихідні, 12 і 13 вересня, по всій Україні очікується суха і сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 12 вересня, на заході країни вдень температура повітря очікується на рівні 21-25 градусів тепла, а вночі – + 6-10 градусів.

На півночі країни днем прогнозується 20-23 градусів тепла, вночі – + 6-11 градусів. У східних областях та в центрі країни днем температура повітря підвищиться до 22-26 градусів тепла, вночі – + 6-10. На півдні вдень буде 25-29 градусів тепла, вночі – + 11- + 18.

У Києві температура повітря в суботу вдень підвищиться до 21-23 градусів тепла, вночі – до + 9-11.

У неділю, 13 вересня, на території західних областей днем температура очікується + 22-+28, вночі – 11-13. У центральних областях – 23-27 градусів тепла, вночі – до + 6-10.

На півночі температура повітря прогнозується на рівні + 22- + 26 вдень і + 7- + 11 вночі. На сході України вдень очікується + 25-28 градусів, вночі – + 9-15 градусів. У південних областях вдень температура підніметься до 25-29 градусів тепла, а вночі складе + 11-17.

У Києві температура повітря в неділю очікується на рівні 24-26 градусів тепла, а вночі – + 9-11.