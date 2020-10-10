У вихідні, 10-11 жовтня, в Україні буде тепло, але в деяких областях пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 10 жовтня, на більшій частині території України очікується суха погода. Дощі можливі тільки в Одеській області.

На заході, півночі і на сході температура повітря вдень 15-19 градусів. У центі та на півдні буде тепліше – до +22 градусів.

У неділю, 11 жовтня, дощі прогнозуються в західних областях України та на півдні країни.

Температура повітря вдень на заході, півночі і на сході очікується на рівні 14-20 градусів. На півдні повітря прогріється до 22 градусів тепла.