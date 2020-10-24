У вихідні, 24 і 25 жовтня, в Україні очікуються дощі і незначне зниження температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу на заході і півночі України очікуються невеликі дощі. Там температура повітря прогнозується на рівні 12-16 градусів тепла, а вночі – + 5- + 9.

У центрі і на сході України днем буде 15-18 градусів тепла, а вночі до + 7-+10. У південних областях вдень очікується 18-21 градус тепла, а вночі – + 10-+12.

У неділю опадів в Україні не очікується. На заході і півночі країни днем прогнозується 9-13 градусів тепла, а вночі – +5-+9. У центрі країни днем буде + 13- + 16, а вночі – +7- +10. На сході і півдні вдень очікується 15-18 градусів тепла, а вночі – від +8 до +12.