Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, у суботу, очікується сильний штормовий південно-східний вітер.
Дощі пройдуть у західних областях України, локально – на Одещині, вночі місцями ще й на Вінниччині.
На решті території України субота буде сухою.
Температура повітря 26-го вересня ще побуде високою, +23 +27 градусів, у західних областях знизиться через дощі до +19 +23 градусів.
У неділю опади протягом доби пройдуть через всю територію України – спочатку вночі дощитиме на Заході, потім впродовж дня дощі потягнуться далі через центральну частину, захоплять Північ, місцями Південь, а вже аж на вечір-пізній вечір неділі чи вже у ніч на понеділок дійдуть дощі до східних областей.
Втримається 27-го вересня в Україні сильний південно-східний вітер.
Температура повітря у неділю становитиме:
- на Заході +14+19 градусів,
- на Півночі України та у Вінницькій області максимально не вище +18+23 градусів, тобто, похолодає,
- у більшості центральних областей +22+26 градусів,
- на Сході України +23+26 градусів,
- на Півдні недільне повітря прогріється до +23+26 градусів.
У Києві в суботу буде сильний, до штормових поривів, вітер південно-східного напрямку. Без дощу. Вдень +25 градусів.
У неділю в столиці очікується дощ, сильний вітер та зниження температури повітря до +19 +20 градусів.
- Раніше повідомлялось, що в Україні очікується погіршення погодних умов: сильні дощі, грози, вітер, град.