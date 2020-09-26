У вихідні, 26 та 27 вересня, в Україні очікуються дощі та сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, у суботу, очікується сильний штормовий південно-східний вітер.

Дощі пройдуть у західних областях України, локально – на Одещині, вночі місцями ще й на Вінниччині.

На решті території України субота буде сухою.

Температура повітря 26-го вересня ще побуде високою, +23 +27 градусів, у західних областях знизиться через дощі до +19 +23 градусів.

У неділю опади протягом доби пройдуть через всю територію України – спочатку вночі дощитиме на Заході, потім впродовж дня дощі потягнуться далі через центральну частину, захоплять Північ, місцями Південь, а вже аж на вечір-пізній вечір неділі чи вже у ніч на понеділок дійдуть дощі до східних областей.

Втримається 27-го вересня в Україні сильний південно-східний вітер.

Температура повітря у неділю становитиме:

на Заході +14+19 градусів,

на Півночі України та у Вінницькій області максимально не вище +18+23 градусів, тобто, похолодає,

у більшості центральних областей +22+26 градусів,

на Сході України +23+26 градусів,

на Півдні недільне повітря прогріється до +23+26 градусів.

У Києві в суботу буде сильний, до штормових поривів, вітер південно-східного напрямку. Без дощу. Вдень +25 градусів.

У неділю в столиці очікується дощ, сильний вітер та зниження температури повітря до +19 +20 градусів.