Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, у суботу, 27 червня, дощі з грозами очікуються у західних областях, а також у Сумській та Полтавській областях.
Температура повітря у західних регіонах прогнозується від +26 до +29 градусів, на решті території – від +29 до +31 градуса. Вночі температура повітря складе +14 – +20 градусів.
У неділю, 28 червня, грозові дощі прогнозуються у західних, центральних та північних областях. При цьому, у східних та південних областях буде малохмарно.
На заході температура повітря вдень очікується від +24 до +29, а у центральних та північних областях – до +30. У південних та східних областях повітря нагріється до +33 градусів.
- Нагадаємо, що на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг. Найбільше постраждала Івано-Франківська область. У Тернопільській області річка Дністер перелилася через дамбу.