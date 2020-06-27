У вихідні в Україні очікуються дощі з грозами та спека до +33.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 27 червня, дощі з грозами очікуються у західних областях, а також у Сумській та Полтавській областях.

Температура повітря у західних регіонах прогнозується від +26 до +29 градусів, на решті території – від +29 до +31 градуса. Вночі температура повітря складе +14 – +20 градусів.

У неділю, 28 червня, грозові дощі прогнозуються у західних, центральних та північних областях. При цьому, у східних та південних областях буде малохмарно.

На заході температура повітря вдень очікується від +24 до +29, а у центральних та північних областях – до +30. У південних та східних областях повітря нагріється до +33 градусів.