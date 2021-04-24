Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, у західних, північних і у центральних та східних областях вночі очікуються заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура 6-11° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-16° тепла.
У суботу у східних та південно-східних областях прогнозується вночі 4-9° тепла, вдень 9-15°.
Вночі без опадів, лише найближчої ночі у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях помірні дощі, вдень в Україні, крім заходу та півдня, окремі невеликі короткочасні дощі.
Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.
У Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.
Вночі заморозки у повітрі 0-3°, температура вдень 7-9° тепла.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в Україні у найближчі дні.