У вихідні, 24 та 25 квітня, в Україні очікуються заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у західних, північних і у центральних та східних областях вночі очікуються заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура 6-11° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-16° тепла.

У суботу у східних та південно-східних областях прогнозується вночі 4-9° тепла, вдень 9-15°.

Вночі без опадів, лише найближчої ночі у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях помірні дощі, вдень в Україні, крім заходу та півдня, окремі невеликі короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Вночі заморозки у повітрі 0-3°, температура вдень 7-9° тепла.