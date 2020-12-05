У вихідні, 5 та 6 грудня, в Україні прогнозується суха та тепла погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у суботу відчутно потепліє у західних областях України, вдень до +5+12 градусів. Але вже 6-го грудня, у неділю, знову почне холоднішати, окрім Закарпаття.

На Півночі України денна температура повітря вихідними коливатиметься близько нуля, а вночі почне поступово холоднішати і в ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4-7 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6-12 градусів.

У центральних областях вихідними вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3-8 градусів, лише на Вінниччині буде -1-3 градуси.

На Сході України протягом дня очікується -2-7 градусів, а вночі в неділю аж -7-14 градусів.

Південна частина у суботу покаже денні +4+8 градусів, а вже в неділю й там очікується відчутне зниження температури повітря до невеликих нічних морозів.

У Києві впродовж 5-6 грудня опадів не очікується.

У суботу буде хмарно, а в неділю – сонячно.

Температура повітря у Києві 5-го грудня вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько нуля, у ніч на неділю стовпчики термометрів з’їдуть вниз до -3-6 градусів.