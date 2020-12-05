Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що у суботу відчутно потепліє у західних областях України, вдень до +5+12 градусів. Але вже 6-го грудня, у неділю, знову почне холоднішати, окрім Закарпаття.
На Півночі України денна температура повітря вихідними коливатиметься близько нуля, а вночі почне поступово холоднішати і в ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4-7 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6-12 градусів.
У центральних областях вихідними вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3-8 градусів, лише на Вінниччині буде -1-3 градуси.
На Сході України протягом дня очікується -2-7 градусів, а вночі в неділю аж -7-14 градусів.
Південна частина у суботу покаже денні +4+8 градусів, а вже в неділю й там очікується відчутне зниження температури повітря до невеликих нічних морозів.
У Києві впродовж 5-6 грудня опадів не очікується.
У суботу буде хмарно, а в неділю – сонячно.
Температура повітря у Києві 5-го грудня вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько нуля, у ніч на неділю стовпчики термометрів з’їдуть вниз до -3-6 градусів.
- 3 грудня в Україні незначний сніг очікувався лише у північно-східних областях, на дорогах ожеледиця.