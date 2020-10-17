У вихідні, 17 і 18 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов: прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу сильні дощі прогнозують на всій території країни, крім Луганської та Донецької областей.

На заході вдень прогнозується 8-12 градусів тепла, а вночі 4-8 вище нуля. На півночі температура буде на рівні 11-14 градусів тепла, а вночі до + 6-+9.

На сході і в центрі країни температура повітря складе від 15 до 23 градусів тепла, а вночі + 9-+12. У південних регіонах вдень буде 18-22 градуси тепла, вночі – +11-+16.

У неділю в Україні очікується зниження температури повітря.

На півночі і заході країни вдень очікується +5-+9, вночі – +4-+7. На сході і півдні вдень прогнозується 15-20 вище нуля, вночі – від +9 до +13. У центральних областях вдень температура повітря складе +9-+13, вночі – +6-+8.