Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, в суботу, 31 жовтня, на заході країни температура повітря вдень складе 7-12 градусів тепла, а вночі 3-6. На сході і в центральних областях прогнозується 9-14 градусів вище нуля вдень і 4-11 вночі.
На півночі країни вдень очікується 7-10 градусів тепла, а вночі – 3-7. На півдні вдень – 11-14 вище нуля, а вночі – від 6-11.
У неділю, 1 листопада, на заході України буде 7-12 градусів вище нуля вдень і 3-6 градусів вночі. На півночі вдень прогнозується 7-10 градусів тепла, а вночі – 3-7.
У центральних областях вдень очікується 8-11 градусів тепла, а вночі – 4-7. На сході вдень температура повітря складе 9-14 градусів, а вночі – 4-11. На півдні вдень прогнозується 10-14 градусів тепла, а вночі -5-7.
- У листопаді середня температура повітря в Україні складе 1-8° тепла.