У вихідні, 31 жовтня та 1 листопада, по всій території України очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 31 жовтня, на заході країни температура повітря вдень складе 7-12 градусів тепла, а вночі 3-6. На сході і в центральних областях прогнозується 9-14 градусів вище нуля вдень і 4-11 вночі.

На півночі країни вдень очікується 7-10 градусів тепла, а вночі – 3-7. На півдні вдень – 11-14 вище нуля, а вночі – від 6-11.

У неділю, 1 листопада, на заході України буде 7-12 градусів вище нуля вдень і 3-6 градусів вночі. На півночі вдень прогнозується 7-10 градусів тепла, а вночі – 3-7.

У центральних областях вдень очікується 8-11 градусів тепла, а вночі – 4-7. На сході вдень температура повітря складе 9-14 градусів, а вночі – 4-11. На півдні вдень прогнозується 10-14 градусів тепла, а вночі -5-7.