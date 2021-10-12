Сьогодні, 12 жовтня, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних областях температура повітря коливатиметься від +9 °C до +12 °C, в Закарпатській області – до +13 °C.

У центральних та північних областях – від +11 °C до +14 °C. У східних та південних регіонах буде найтепліше – до +16 °C, а в Криму – до +19 °C.

12 жовтня у південних, східних, Тернопільській, Київській та у більшості центральних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.