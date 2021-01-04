По це на своїй сторінці Facebook повідомила синоптикиня Наталя Діденко.
“Циклон на ім’я Ahmet у вівторок підійде до України з південно-західного боку Європи. Тому завтра опади передбачаються у західних областях України, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, ввечері у Житомирській Київській, та Черкаській областях. На решті території України суттєві опади – навряд. Йтиме переважно дощ, при наближення температури до нижчих значень можливий подекуди мокрий сніг”, – написала Діденко.
“Враховуючи, що поки температура повітря особливо знижуватися не хоче, тому в дощу буде набагато більше шансів, аніж у снігу”, – повідомила Діденко.
За словами синоптикині, завтра у більшості областей максимальна температура становитиме 1-5 градусів вище нуля. На сході країни буде менш тепло – від 0 до +3 градусів. Найтепліше буде в західних і південних областях – +4+9 градусів.
“Про тумани нікому вже не цікаво, бо вони явно перебільшують із своєю присутністю, але все ж нагадую, – місцями тумани з погіршенням видимості. Шановні водії, уважно!” – зазначила вона.
У Києві у вівторок очікується хмарна погода. Крім того, ввечері можливий невеликий дощ чи мокрий сніг. Температура повітря у столиці 5 січня коливатиметься протягом дня в межах +1+3 градусів.
“На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, та посилення вітру. Невеликий мороз, але більше у нічні години, з’явиться вихідними та на початку наступного тижня, ближче до Маланки-Василя”, – повідомила синоптикиня.
- У січні середня місячна температура повітря складатиме від 0°C до -4 °C, у південній частині місцями +1-3º тепла, що на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.