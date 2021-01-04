Циклон Ahmet у вівторок, 5 січня, підійде до України з південно-західного боку Європи та принесе опади.

По це на своїй сторінці Facebook повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

“Циклон на ім’я Ahmet у вівторок підійде до України з південно-західного боку Європи. Тому завтра опади передбачаються у західних областях України, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, ввечері у Житомирській Київській, та Черкаській областях. На решті території України суттєві опади – навряд. Йтиме переважно дощ, при наближення температури до нижчих значень можливий подекуди мокрий сніг”, – написала Діденко.

“Враховуючи, що поки температура повітря особливо знижуватися не хоче, тому в дощу буде набагато більше шансів, аніж у снігу”, – повідомила Діденко.

За словами синоптикині, завтра у більшості областей максимальна температура становитиме 1-5 градусів вище нуля. На сході країни буде менш тепло – від 0 до +3 градусів. Найтепліше буде в західних і південних областях – +4+9 градусів.

“Про тумани нікому вже не цікаво, бо вони явно перебільшують із своєю присутністю, але все ж нагадую, – місцями тумани з погіршенням видимості. Шановні водії, уважно!” – зазначила вона.

У Києві у вівторок очікується хмарна погода. Крім того, ввечері можливий невеликий дощ чи мокрий сніг. Температура повітря у столиці 5 січня коливатиметься протягом дня в межах +1+3 градусів.

“На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, та посилення вітру. Невеликий мороз, але більше у нічні години, з’явиться вихідними та на початку наступного тижня, ближче до Маланки-Василя”, – повідомила синоптикиня.