У понеділок, 29 червня, у всіх областях України, крім центральних та південних, очікуються грозові дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на заході країни вдень синоптики прогнозують дощ, температура повітря підніметься до +28 … +30 градусів. У північних і східних регіонах денна температура складе 26-28 градусів тепла, вночі стовпчик покаже +16 … 18.

У центральних і південних регіонах, крім Херсонської області, без опадів, вдень від 29 до 30 градусів тепла, вночі +19 … 22.

У Києві в понеділок прогнозується суха погода, денна температура – до +29 градусів.