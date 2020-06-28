Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, на заході країни вдень синоптики прогнозують дощ, температура повітря підніметься до +28 … +30 градусів. У північних і східних регіонах денна температура складе 26-28 градусів тепла, вночі стовпчик покаже +16 … 18.
У центральних і південних регіонах, крім Херсонської області, без опадів, вдень від 29 до 30 градусів тепла, вночі +19 … 22.
У Києві в понеділок прогнозується суха погода, денна температура – до +29 градусів.
- Центр громадського здоров’я МОЗ дав поради українцям щодо того, як вберегтися від екстремальної спеки.