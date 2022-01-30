30 січня по всій Україні будуть опади: на півночі, заході, центрі та сході йтиме мокрий сніг, і лише на півдні дощитиме.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України вдень температура буде від 0 до 2 градусів тепла (за винятком Ужгорода, де вдень стовпчик градусника може піднятися до 4 градусів тепла), вночі – від -1..-7°C. По всій території можливі пориви вітру, які сягатимуть 20 м/с. Вночі можливі хуртовини. Ці погодні умови у сукупності (хурделиця та ожеледиця) вважаються небезпечними. У Карпатах – значна загроза сходження лавини.

На півночі та у центрі температура повітря вдень буде від 0 до 2 градусів вище нуля, вночі – від -3 до -6 градусів. Сніжитиме як вночі, так і удень. На дорогах можлива ожеледиця.

На сході країни температура коливатиметься від -2 до 2°C вдень, вночі – від -4 до -7 градусів. Вночі буде без істотних опадів, удень – мокрий сніг; на дорогах – ожеледиця.

У південних регіонах України температура вдень буде вище нуля – від 1 до 5 градусів, вночі – від -2 до -5°C. В Одеській, Херсонській області та на півострові Крим дощитиме, в решті регіонів буде мокрий сніг.