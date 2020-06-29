Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Завтра з ранку і до вечора в столиці очікується гроза. Прогнозують жовтий (перший) рівень небезпеки.
У КМДА нагадали, що під час грози не можна знаходитися під високими деревами, на галявинах або скелях, а також ходити на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
- У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині 24 червня зафіксували перші підтоплення садиб на вулицях уздовж Дністра в результаті контрольованого скидання води з водосховища Дністровської ГЕС.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в західних областях України було підтоплено лікарні, де лікують хворих на COVID-19. Евакуацію пацієнтів не проводили.
- Станом на 25 червня, на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг.