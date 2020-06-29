Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Завтра з ранку і до вечора в столиці очікується гроза. Прогнозують жовтий (перший) рівень небезпеки.

У КМДА нагадали, що під час грози не можна знаходитися під високими деревами, на галявинах або скелях, а також ходити на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.