В останній день 2020 року в західних регіонах дощитиме, на решті території істотних опадів не передбачається. Вдень у більшості регіонів буде до +9 °C, у південній частині до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Україні туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі буде від +2 °C до -3 °C, вдень до +5 °C; на решті території вдень +4-9 °C, у південній частині (крім Запоріжжя) +9-14 °C; на високогір’ї Карпат вночі та вдень 0-2 °C.

У Києві та Київській області 31 грудня істотних опадів не прогнозується, вночі туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі +4-6 °C, вдень +6-8 °C, по області вночі термометри покажуть +2-7 °C, вдень буде +4-9 °C.