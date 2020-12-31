Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі в Україні туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі буде від +2 °C до -3 °C, вдень до +5 °C; на решті території вдень +4-9 °C, у південній частині (крім Запоріжжя) +9-14 °C; на високогір’ї Карпат вночі та вдень 0-2 °C.
У Києві та Київській області 31 грудня істотних опадів не прогнозується, вночі туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі +4-6 °C, вдень +6-8 °C, по області вночі термометри покажуть +2-7 °C, вдень буде +4-9 °C.
- 30 грудня в Україні прогнозувалася переважно малохмарна, сонячна погода; температура повітря коливатиметься від +4 °C до +9 °C, на півдні країни – до +12 °C.