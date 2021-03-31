Сьогодні, 31 березня, по всій території України очікується переважно малохмарна погода, без опадів, температура повітря - від +10 °C до +17 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних, північних і східних частинах країни вночі температура коливатиметься в межах від -1 °C до +2 °C. Вдень повітря прогріється від +10 °C до +13 °C. Вітер південно-східний. Його швидкість не перевищить 8 м/с.

На заході температура повітря вдень від +12 °C до +17 °C.

У Києві 31 березня мінлива хмарність. Вдень очікується від +14 °C до +16 °C.